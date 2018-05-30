Разверзшийся асфальт едва не поглотил внедорожник в Санкт-Петербурге

Припарковавшись у подъезда жилого дома на Васильевском острове в Петербурге, владелец был уверен, что оставляет машину в полной безопасности.

Однако, из-за внезапно разверзшегося асфальта, автомобиль едва не ушел под землю. Подобные случаи не редкость в крупных городах, когда машины уходят в образовавшиеся бездны даже прямо во время движения. На этот раз, владельцу и его Land Rover Discovery повезло, ведь провал случился между передней и задней осью внедорожника. Вызванные эвакуаторы решили проблему водителя-счастливчика, сняв его автомобиль с края пропасти. При этом, промедли они немного, и машина могла бы получить значительные повреждения. После этого настал черед коммунальщиков дать ответ о причине аварии. Они выяснили, что на этом участке произошел прорыв тепломагистрали. По словам местных жителей, подобное – частое явление в этом районе.