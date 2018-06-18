Умер известный историк и поэт Михаил Рабинович

Знакомые известного историка сообщили о том, что он скончался.

Родные Михаила Рабиновича сообщили, что поэт и краевед долгое время тяжело болел. 17 июля он скончался на 81-м году жизни. Известно, что прощание с Михаилом Рабиновичем пройдет 20 июля в Смоленске в холе государственного университета в 12:00. Именно в этом вузе Рабинович учился в студенческие годы, а также стал заведующим кафедрой всеобщей истории.

Михаил Рабинович по праву был назван ведущим специалистом по истории стран Азии, Ближнего и Среднего Востока. Исполняющий обязанности ректора СмолГУ Михаил Артеменков подчеркнул, что Рабинович работал в родном вузе около 50 лет. Артеменков добавил, что память об этом лекторе будет жить во многих выпускниках исторического факультета.

Напомним, что в тот же день, 17 июля, нас покинул популярный актер Владислав Жуковский, который прославился ролью в «Улицах разбитых фонарей». После себя он оставил не только множество хорошо воплощенных ролей, но и жену с двумя детьми. Экс-мэр города Красноярск лично выразил сочувствие родным и близким актера, отметив, что эта смерть стала настоящей потерей для для культурного развития всего края.