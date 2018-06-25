В Серпухове неизвестный подросток изнасиловал ребенка

В Серпухове в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что неизвестный подросток надругался над шестилетним ребенком.

Согласно информации правоохранительных органов, инцидент произошел на бульваре 65 -летия Победы в подъезде одного из жилых домов. Сейчас сотрудники полиции разыскивают подростка, который является главным подозреваемым по делу изнасилования шестилетнего ребенка.

Правоохранители назвали особые приметы преступника: рост примерно 140-150 сантиметров, темные волосы и худощавое телосложение. Одет насильник был в синие спортивные штаны и синюю футболку. Сотрудники полиции просят сообщить в ближайшее отделение, если знаете какую-либо информацию о случившемся.

Напомним, что недавно в Москве в полицию обратился мужчина. Он заявил о то, что его дочь школьного возраста пошла вместе с десятиклассником на крышу высотного здания. Там, по словам мужчины, подросток избил девочку, после чего надругался над ней.

Главного подозреваемого еще не задержали. Правоохранительные органы проверяют достоверность заявления отца пострадавшей.