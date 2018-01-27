Помещения Совета Федерации проверяют после сигнала об угрозе взрыва

18 июля правоохранители исследуют здание верхней палаты парламента России. Об этом рассказали информированные источники в Москве.

К месту потенциальной угрозы взрыва в доме №26 по улице Большая Дмитровка прибыли кинологи с собаками. Они получили сигнал от анонимного источника и занялись проверкой помещений Совета Федерации. При этом сотрудников организации из здания не эвакуировали.

По аналогичной причине организовали проверку в лектории Музеев Кремля, расположенном на Манежной улице. Специалисты ищут взрывчатку и различные подозрительные предметы, которые могут привести к взрыву внутри зданий.

16 июля на Авиационной улице в российской столице произошел громкий взрыв. По предварительным данным, внутри автосервиса разорвались несколько газовых баллонов. В результате четыре человека получили травмы.