На Черном море появились горы мусора

В сети Интернет появились видео и фотографии, на которых изображены огромные кучи мусора на пляжах Черного моря. Местные жители курортных городов Краснодарского края предупреждают об опасности.

Сегодня стало известно о том, что в социальных сетях появились видео и фотографии, на которых запечатлены неспокойное море и огромные кучи мусора на курортных пляжах Черного моря. Пользователи сети Интернет были возмущены такой картиной, поскольку некоторым удалось увидеть разбросанную электротехнику, в числе которой даже был холодильник.

Как сообщается, в последние несколько дней на территории Краснодарского края прошли сильные ливни и смерчи, которые привели к скоплению огромного количества мусора и грязи. Некоторые очевидцы сообщают, что эти потоки воды и мусора спустились с гор в море, а в Сочи, например, они проходили прямо по улицам, так как местные стоки не справлялись.

Следует отметить, что местные жители Краснодарского края уже стали предупреждать туристов об опасности купания в такое время, поскольку в воде может быть инфекция. Но этот период продлится всего несколько дней.