Спасенных детей из пещеры в Таиланде выписали из больницы

Стало известно, что школьники и их тренер покинули больницу, которых ранее спасли из пещеры в Таиланде. Теперь им предстоит участвовать в уникальной пресс-конференции.

Сегодня, 18 июля, стало известно о том, что спасенные школьники и их тренер по футболу из заточения в затопленной пещере в Таиланде уже покинули больницы в связи с удовлетворительным состоянием здоровья.

Сообщается, что они примут участие в пресс-конференции в ближайшее время. Эта конференция станет единственной возможность для представителей СМИ со всего мира задать вопросы о случившемся происшествии и получить ответы из первых уст.

Напомним, что 23 июня в пещере были потеряны двенадцать школьников подросткового возраста и их двадцатипятилетний тренер. Из-за постоянных ливней, вызванных сезоном дождей в этой стране, спасатели долгое время не могли подобраться к пленникам. Существовал риск, что подростки и мужчина смогут пробыть там до осени пока не выяснилось, что в течение нескольких дней из-за нехватки кислорода они могут погибнуть. В следующие три дня, с 8 по 10 июля, спасателям удалось вывести всех людей из пещеры.