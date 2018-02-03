В Великом Новгороде врач сослался на Бога и оставил пациентку умирать

Странным образом себя повёл врач скорой помощи Великого Новгорода, которого вызвали к «сложной» пациентке.

Как сообщается, женщина, которую оставил умирать фельдшер, страдала от рассеянного склероза. Неожиданного для родных у неё обострились симптомы, вследствие чего повысилась температура и начались конвульсии. Прибывший на место врач сделал 41-летней женщине укол и отправился в карету «скорой». На вопрос родственников о дальнейших действиях врач ответил: «На всё воля божья».

Позднее родные вызвали ещё одну машину скорой помощи, которая доставила больную в больницу. Но спасти женщину не удалось – через несколько дней она умерла. Врачи говорят, если бы пациентка была доставлена в медучреждение часами ранее, её удалось бы спасти. Сейчас врачом, который оставил больную, сославшись на помощь Бога, занимается полиция.