Женщине отрезало голову в страшном ДТП под Екатеринбургом

Авария произошла на трассе Екатеринбург – Каменск-Уральский. По предварительным данным, причиной стал внезапно выбежавший на дорогу лось.

В Свердловской области вчера вечером произошло жуткое ДТП с участием лося. Супружеская пара ехала в легковой машине Chevrolet. Животное внезапно выбежало на дорогу. От неожиданности водитель ударил по тормозам, но столкновения избежать не удалось. Удар оказался такой сильный, что переднюю часть машины смяло почти в «лепешку», лобовое стекло полностью выбито, а крыша вмялась в салон.

На место происшествие сразу же выехали сотрудники правоохранительных органов. Свидетели аварии вызвали скорую помощь.

Женщина погибла на месте от полученной травмы: ей буквально отрезало голову крышей автомобиля. Мужчина выжил, получив множественные ушибы и порезы, и был госпитализирован. В настоящее время он находится в одном из местных медицинских учреждений, состояние неизвестно. Как утверждают очевидцы, водитель был весь в крови, когда его вытаскивали из Chevrolet. Один из свидетелей сообщает, что в иномарке сработали подушки безопасности, но удар был слишком сильный, поэтому они не помогли. Животное после ДТП также не выжило, погибло от потери крови.

По предварительным данным, поступившим от родственников, погибшие ехали из дома в аэропорт, откуда планировали поехать в Турцию, чтобы провести там отпуск.