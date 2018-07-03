В результате аварии на крымской трассе погибли двое взрослых и 11-месячный ребёнок

В ночь на 18 июля на крымской трассе произошла страшная авария. Инцидент случился на дороге, которая ведёт из Симферополя в Феодосию. По словам очевидцев, столкнулись два легковых автомобиля марок «LADA» и «Skoda».

Сообщается, что неподалёку от села Крымская Роза водитель машины «Skoda» выехал на встречную полосу, из-за чего и произошло столкновение. Сотрудница местного МВД Ольга Богославская подвертела информацию очевидцев.

По предварительным данным погибли пассажир и водитель «LADA», известно, что в автомобили находились мужчина и женщина. Владелица «Skoda» получила серьёзные травмы и сейчас находится в медицинском учреждении, врачи сделали всё возможное для спасения пациентки, но её состояние по-прежнему вызывает опасения. Также сообщается, что в машине виновницы аварии находилась девочка. 11-месячная малышка скончалась.

Правоохранительные органы устанавливают детали инцидента. Имена погибших и пострадавшей не сообщаются.