Камера против лис выявила в США призрак мертвого солдата

Владелица дома в Северной Каролине отложила поимку хищников и занялась расследованием истории. Результатами она поделилась с местными СМИ.

На частный участок в городе Дарем повадилось животное, которое убило более десятка цыплят. Хозяйка возложила вину на лис и решила с ними бороться. Так снаружи дома появилась камера наблюдения. Оставив устройство записывать происходящее на улице, американка не несколько дней уехала по делам.

После возращения она просмотрела видео и заметила на записи призрак, напоминающий мужчину с рюкзаком, который обычно носят солдаты. Позднее женщина выявила, что её дом принадлежал земляку, воевавшему во Второй Мировой войне. Оказалось, он был влюблен в одну девушку, однако та отказалась выходить за него замуж прямо на свадебной церемонии. После этого человек долгое время жил в одиночестве. В настоящее время хозяйка ищет фотографию мертвого мужчины, чтобы сравнить её с призрачным силуэтом и убедиться в своих догадках.