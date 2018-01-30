Сбежавший верблюд спровоцировал ДТП

В Тульской области на дорогу неожиданно выбежал верблюд, став причиной аварии. По предварительной информации, животное сбежало из цирка.

ДТП произошло утром в районе 6:00 на трассе неподалеку от деревни Красное Гремячево в городе Новомосковске. В местное отделение полиции поступило сообщение, что обнаружен верблюд, из-за которого, по предварительной информации, столкнулись несколько машин.

Сотрудники правоохранительных органов быстро приехали на место происшествия. Но им пришлось нелегко. Следовало установить, откуда на трассе под Тулой неожиданно взялся новый участник дорожного движения. Полиция провела проверку, в ходе которой было выяснено, что беглец принадлежит передвижному цирку на окраине «Новомосковска». Сотрудникам пришлось организовать поиски животного, поскольку после аварии оно, испугавшись, скрылось с места происшествия. Через некоторое время верблюд был найден. Его поймали и вернули обратно в цирк. При аварии животное не пострадало.

Участниками ДТП стали два легковых автомобиля. Сообщается, что машины получили незначительные повреждения механического характера, а пассажиры обоих транспортных средств отделались легкими ушибами.

Животные часто становятся причиной ДТП. Напомним, в Омске в мае сбежавший табун стал причиной аварии на дороге. Из-за столкновения четверо лошадей оказались под колесами автомобилей. Одна из машин улетела в кювет.