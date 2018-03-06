В Ростове мужчина из "другой реальности" кидался на автомобили и прохожих

Жители Ростова стали свидетелями довольно странной ситуации. Многие отметили, что в городе стало происходить довольно много странных происшествий сразу после того, как закончился ЧМ-2018.

Как стало известно, вечером во вторник, 17 июля, мужчина "из другой реальности" на Соборном переулке начал набрасываться на проезжающие мимо машины, пытался бить витрины и пугал прохожих, угрожая им расправой. Кроме того, неадекватный мужчина организовал пробку, не давая проехать автомобилям.

Очевидцы произошедшего сообщили, что мужчина, возможно, находился в состоянии наркотического опьянения, потому что других причин его поведения не увидели. Многие даже заметили то, что как только в России закончился ЧМ-2018 по футболу, в Ростове стало происходить много странных инцидентов, на которые полиция практически не реагирует.