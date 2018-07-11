Умершая британка сама "подушилась" ядовитым веществом

Жертва инцидента в Эймсбери нанесла опасную жидкость на свои запястья. Об этом пишет издание Daily Mail.

Журналисты узнали новую версию гибели британки Дон Стержес от Мэттью Роули, который приходится братом другому отравившемуся - Чарли Роули. Пострадавший рассказал своему родственнику, что умершая женщина "подушилась" неизвестным веществом из флакона с духами. Накануне её спутник нашел емкость на улице.

По словам источника, несмотря на проблемы с памятью после контакта с ядовитой жидкостью, Чарли Роули отчетливо запомнил, что Дон Стержес сама растерла духи по своей коже на руках. Пострадавший в телефонном разговоре с братом также отметил резкий аммиачный аромат духов.

Напомним, два человека отравились в британском городе Эймсбери 4 июля. Очевидцы нашли их лежащими на улице без сознания. Несмотря на интенсивное лечение, Дон Стержес умерла через несколько дней. Чарльз Роули очнулся лишь 10 июля. В настоящее время он находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.