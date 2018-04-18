Мужчину забили до смерти из-за просьбы не мусорить

Инцидент произошел в Набережных Челнах в республике Татарстан. 49-летнему мужчине не удалось выжить в драке.

В России проблема мусора всегда стояла и продолжает оставаться на первом месте. Граждане не соблюдают, порой, элементарные правила, например, донести бутылку до урны, а не бросать на дороге. Или убрать за собой мусор после пикника на природе. Однако все же остаются люди, которые и за собой убирают и другим напоминают о том, как это важно. Но, как оказалось, такие замечания могут стоить жизни.

Именно эта участь настигла жителя Набережных Челнов. Мужчина сделал замечание группе подростков, которая мусорила возле подъезда, и попросил убрать беспорядок. Но просьба разгневала молодых людей. Они с яростью накинулись на взрослого советчика и избили его до смерти. Врачи, прибывшие на место трагедии, не смогли спасти жизнь пострадавшему. Он был госпитализирован, но умер уже в больнице. В настоящее время устанавливается причина смерти мужчины: полученные травмы или внезапно наступивший инфаркт. Против подростков возбуждено уголовное дело по факту убийства.

По словам очевидцев, драка произошла в районе 22:00 17 июля. Один из жильцов сообщил, что мужчина попросил не разбрасывать семечки, а парни на него накинулись. Свидетели сообщают, что одного из нападавших сразу увели в наручниках сотрудники полиции. Внезапные вспышки агрессии стали возникать довольно часто. Напомним, ранее сообщалось, что в Ульяновске мужчина избил до смерти свою возлюбленную из-за переписки в социальной сети. Женщина погибла от полученных травм.