В селе Восточное подъезд аварийной пятиэтажки заливает во время дождя

В Сахалинской области 6 семей до сих пор не могут переселить из дома, который просел почти на метр. Местный житель пожаловался на это в YouTube.

Мужчина из села Восточное вынужден жить в аварийном доме №5 на Привокзальной улице с супругой и маленьким ребенком, потому как власти не могут предоставить им новое жилье. По иронии судьбы, чтобы появилась площадь для строительства домов, необходимо снести именно эту пятиэтажку.

Гражданин показал, что во время дождя жилой подъезд заливают обильные потоки воды. Они уходят под в сток возле лестницы. Однако жильцы вынуждены ходить в резиновых сапогах. Оказалось, в этом же подъезде располагается администрация Восточного. Представители власти и сотрудники почты вынуждены преодолевать огромные лужи, чтобы попасть на рабочие места.

В 2017 году дом официально признали аварийным. Большинство жильцов расселили по другим домам. Однако для некоторых семей новой жилплощади не нашлось. Из-за большой трещины в северной части здания при дожде заливает непосредственно квартиры. В условиях высокой сырости усиленно растут грибок и плесень. Вдобавок, людям доставляет неудобства постоянный запах нечистот. Администрация пока не рассказала, как намерена исправлять сложившуюся ситуацию.