На Кубани мужчине захотелось "кого-нибудь убить" и он напал с камнем на пенсионерку

Отмечая, что мужчина поднял с земли камень и набросился на проходящую мимо пенсионерку. На помощь женщине подоспел случайный прохожий, который и скрутил нападавшего.

Как стало известно, на Кубани 33-летний мужчина шел по улице Суворова Выселковского района, когда увидел проходящую мимо 79-летнюю пенсионерку. Внезапно его охватило жгучее желание убить человека, потому он схватил с земли камень и нанес им удар женщине по голове, от чего она сразу упала.

На помощь пострадавшей подоспел случайный прохожий, который скрутил нападавшего и вызвал полицию. Во время допроса подозреваемый заявил, что ему просто захотелось "кого-нибудь убить", потому он и напал на пенсионерку. В отношении него возбудили уголовное дело, теперь собирается доказательная база, после чего все материалы дела передадут в суд.