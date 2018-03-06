В Перми не могут поймать сбежавшую куницу-харзу

Накануне горожане опубликовали в социальных сетях фото редкого животного. Представители зоопарка подтвердили, что хищник накануне сбежал из вольера.

По словам сотрудников зверинца, уссурийская харза выбралась из своей клетки, открыв заглушку канализационного стока. Позднее она с тем же успехом покинула территорию зоопарка. Вероятно питомец живет где-то центре Перми, ухитряется добывать пропитание и скрывается от людей.

Специалисты отметили, что полуторагодовалая куница является самым большим представителем своего рода. Харза становится весьма агрессивной, если окажется в отчаянном положении. Лучше избегать контакта с животным во избежание травм. Чтобы поймать харзу зоозащитники обычно используют прочную сеть.

Региональные СМИ обратили внимание, что сотрудники зоопарка не могут, да и особо не пытаются вернуть питомца в вольер. По информации журналистов, они не организовали полноценную поисковую операцию.