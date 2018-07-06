"Перешел черту": инвесторы Tesla заставляют Маска извиниться перед оскорбленным дайвером

Накануне между американским бизнесменом и верном Унсуортом произошел конфликт, связанный со спасением детей в Таиланде. Дело грозит дойти до суда.

Напомним, 23 июня двенадцать футболистов из юношеской команды "Дикие Вепри" вместе с тренером застряли в пещерах. Во время исследования их застигло сильное наводнение, которое отрезало путь к выходу. Пропавших нашли спустя 10 дней. Изначально власти планировали отложить спасательную операцию из-за грядущих дождей. Но позже выяснилось, что застрявшим не хватит кислорода для выживания. Тогда детей решили экстренно вытаскивать из пещер. 10 июля их всех освободили.

В критический момент глава компаний Tesla, SpaceX и The Boring Илон Маск решил помочь спасателям. Вместе со своими инженерами он предложил небольшую легкую субмарину на одного человека. Предприниматель сам прилетел в Таиланд и возглавил испытания конструкции неподалеку от пещер. Готовый прототип он предоставил властям и пообещал оставить его в стране для дальнейших нужд.

А вот дайвер Верн Унсуорт резко раскритиковал действия бизнесмена во время интервью. Он посчитал разработку "PR-ходом", а саму субмарину - лишенной шансов на успех. Сам он рассказал спасателям об устройстве пещер. В ответ на критику Илон Маск обозвал Верна Унсуорта "педофилом", а затем удалил эту запись из Twitter. Оскорбленный оппонент успел заметить нелестное высказывание и пригрозил судом.

В связи с этим инвесторы компании Tesla обратились к Илону Маску с открытым письмом. Ген Мунстер отметил, что глава предприятия "перешел черту". Он предположил, что ситуацию можно уладить, если извиниться Верном Унсуортом. Своим давлением инвесторы заставляют Маска пойти на уступки, иначе он грозит потерять свой авторитет руководителя.