Из Словакии в Россию привезли опасного члена банды Шамиля Басаева Аслана Яндиева

В Россию привезли опасного преступника Аслана Яндиева, который является членом банды Шамиля Басаева. Его подозревают в организации и совершении серии террористических актов во Владикавказе в 2006 году.

Стало известно о том, что из Словакии в Россию был отправлен один из членов банды опасного преступника Шамиля Басаева Аслан Яндиев. Следователи заявляют, что он устанавливал самодельные взрывные устройства в городском парке и ТРЦ Владикавказа в 2006 году, в результате чего погибли много человек.

В 2010 году Яндиев сбежал за границу, а в 2011 был задержан в Словакии. В течение 7 лет он через своих защитников пытался препятствовать процедуре высылки из Словакии и опротестовать принятое судом решение о его передаче под суд в России. Яндиев заявлял, что обвинения в его адрес ничем не обосновываются.

Несмотря на это, суду удалось найти доказательства его преступной деятельности и 17 июля он вылетел в Москву.