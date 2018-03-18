В Саратовской области дети попадали из окон

В Саратовской области в больницу обратились родители несовершеннолетних детей. Врачи диагностировали переломы.

В городе Энгельсе пострадал двухлетний ребенок. Сообщается, что он выпал из окна квартиры, которая находилась на первом этаже жилого дома. В результате падения малыша госпитализировали с переломом лобной кости.

В тот же день, 12 июля, пострадал ребенок уже старшего возраста: мальчику девять лет. Он также выпал с небольшой, как может показаться высоты: его квартира тоже находилась на первом этаже, как и у двухлетнего пострадавшего. Однако падение принесло девятилетнему ребенку серьезные последствия: перелом грудных позвонков.

Сейчас в Саратовской области сотрудники правоохранительных органов занимаются проверками аналогичных случаев. По их информации, за недавнее время пострадали еще восемь детей.

Напомним, что в Тюмени за полгода, согласно статистике, выпали из окон девять детей. К слову, врачам удалось спасти жизни только пяти из них.

Замначальник полиции УМВД России по Тюмени Дмитрий Ершов отметил, что в то время, когда дети выпадали из окон, родители зачастую были рядом. Нередко трагедии случались в то время, когда кто-то из взрослых отправился ненадолго в магазин. Ершов подчеркнул, что основные причины таких ситуаций – открытые окна и москитные сетки, которые не могут выдержать вес ребенка.