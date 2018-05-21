Во время пожара в Иркутской области погибли пять человек, включая двухлетнего ребенка

Отмечается, что причиной смертельного пожара могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения. В результате этого, в пожаре погибли пять человек, включая маленького ребенка.

Как стало известно, ранним утром 18 июля в Боханском районе Иркутской области загорелся дом в деревне Мутинова. Очевидцы вызвали пожарных и сообщили о том, что горит крыша двухквартирного дома, а через окна отчетливо видно открытое пламя. Прибывшие на место происшествия пожарные быстро локализовали возгорание, однако спасти тех, кто находился в доме, им не удалось. Сразу же после тушения пожара спасатели нашли в доме тела пятерых человек, включая двухлетнего ребенка.

Очевидцы сообщили о том, что накануне пожара в доме было праздничное застолье, люди выпивали и курили. Пожарные выяснили, что возгорание произошло на веранде, возможно, кто-то бросил непотушенный окурок и возник пожар. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, с родственниками погибших в настоящий момент работают психологи.