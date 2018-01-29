В Сирии после крушения нашли неизвестный военный самолет

Останки транспортного средства находятся в северо-восточной провинции Эль-Хасака. Об этом рассказало местное агентство Al-Masdar News.

Неизвестный военный самолет потерпел крушение в 15 километрах от города Эш-Шаддад. Авиакатастрофа сопровождалась сильным взрывом. Власти пока не сообщают, принадлежал самолет войскам Сириии или западной коалиции. Журналисты предполагают второй вариант.

По предположению аналитиков Telegram-канала Directorate 4, в регионе мог упасть не самолет, баллистическая ракета MGM-140 ATACMS производства США. Этот снаряд способен преодолевать расстояния до 300 километров. Его запускают комплексом M142 HIMARS. Коалиция уже применяла такие ракеты против "Исламского государства*"

В настоящее время город Эш-Шаддад удерживают под контролем оппозиционная организация Сирийские демократические силы. По данным Al-Masdar News, эту политическую силу поддерживают из Вашингтона. До недавнего времени в городе размещались террористы "ИГ*".