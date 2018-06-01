Три человека погибли при столкновения такси со столбом на юго-востоке Москвы

Смертельное ДТП произошло около 5 часов утра 18 июля. Об этом рассказала пресс-служба областного ГУ МВД.

По предварительной информации, машина такси ехала по улице Ташкентская в районе Выхино Жулебино. У дома №12\20 водитель потерял управление, и автомобиль протаранил фонарный столб. Причина автокатастрофы пока неизвестна. Её выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Как уведомляют источники, в результате столкновения на юго-востоке Москвы погибли три человека. Это сам водитель такси и два его пассажира.

В конце июня в Москве произошло ещё одной жуткое ДТП. Mercedes сбил 58-летнюю женщину и столкнулся с микроавтобусом Fiat. Молодой водитель иномарки сгорел в салоне вместе со своим пассажиром. Сбитая горожанка позже скончалась в больнице. Эта же участь постигла водителя Fiat.