Повесившая младенца няня осталась на свободе

Суд вынес приговор украинке, которая работала в США няней. Женщина повесила маленького ребенка на его колготках.

Согласно информации следствия, однажды один из клиентов, на которого работала подсудимая, вызвал ее, чтобы она побыла с его трехлетней дочкой. В один момент, рассказал мужчина, его няня сказала, что сделала кое-что плохое. Как только он пришел на место происшествия, что увидел ребенка, повешенного на колготках.

Отец отвез дочь в больницу, врачам удалось сохранить малышке жизнь. Сама же преступница сбежала с места происшествия на автомобиле. Вот только из-за спешки она врезалась в велосипедиста, а после этого столкнулась с машиной, за рулем которой сидела беременная женщина.

На допросе няня полностью признала свою вину. В суде она рассказала, что тогда, когда переехала в Соединенные Штаты Америки к мужу, то тот избивал ее. Женщина призналась, что в момент, когда она была беременна своей дочерью, ее избранник ударил ее в живот. Причиной его гнева было то, что на свет появится не мальчик.

Женщине провели обследование. В результате медицинские работники выяснили, что она не способна повторить подобный поступок. Суд вынес приговор: 10 месяцев лишения свободы условно и психиатрическое лечение. Таким образом, няня, повесившая младенца, осталась на свободе.