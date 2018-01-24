Туристку на пляже насквозь пронзил зонт

В Нью-Джерси, зонт проткнул 67-летнюю женщину из-за сильного ветра.

Инцидент произошел на одном из пляжей Сисайд Хайтс, распложенном в округе Оушен штата Нью-Джерси. Маргарет Рейнольдс приехала из Лондона, чтобы насладиться морем и теплом, а вместо этого заработала жуткие воспоминания.

Свидетели сообщают, что порывы ветра подняли с земли сразу несколько зонтов. Один из них скрылся из виду, а вот второй стал причиной несчастного случая. По словам очевидцев, это произошло настолько внезапно, что они не понимают, как сами не попали под «удар». «Это случилось всего в нескольких метрах от меня, там мог быть я», - комментирует один из отдыхающих.

Из-за сильных порывов ветра туристке проткнуло ногу зонтом. Он угодил ей в лодыжкку. Зонт принесло по воздуху с другого конца пляжа. На место происшествия сразу же прибыли спасатели. Но им было нелегко. Пришлось перерезать основание зонта болторезом, чтобы перенести ее в скорую. Пострадавшую госпитализировали, о ее состоянии пока не сообщается.

Несчастные случаи на отдыхе происходят довольно часто. Напомним, в прошлом году мужчина прибыл в Таиланд. Потеряв ключи, он не растерялся и решил попасть в номер через балкон. Однако не рассчитал свои силы и сорвался, наткнувшись на острую пику. Мужчина повредил ногу, и потерял много крови, пика пронзила ее насквозь. Пострадавший был доставлен в больницу.

А ранее сообщалось, в марте прогуливавшуюся по пляжу женщину насмерть проткнул пляжный зонт, неудачно повредив ей сердце.