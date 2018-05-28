В Ростове в реке Темерник всплыл труп мужчины

Труп мужчины в воде заметили сотрудники кафе, которое находится около реки Темерник. Происшествие сучилось в понедельник, 16 июля.

Как стало известно, из реки Темерник в Ростове всплыл труп мужчины, каким образом тело погибшего оказалось в реке остается под вопросом. СМИ стало известно, что подозрительный объект в воде обнаружили сотрудники кафе "Берег", о чем сразу же сообщили полиции. Правоохранители выяснили, что мужчина утонул накануне, а его теле не обнаружили следов насильственной смерти.

Судя потому, что на его пальце обнаружили кольцо, мужчина был женат. Его личность до сих пор не была установлена, следователи выясняют все обстоятельства случившегося, а также пытаются отыскать родственников погибшего.