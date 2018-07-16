"Новая версия": Скрипаля могла отравить женщина

Появилась новая версия относительно того, кто мог отравить Скрипалей в Солсбери. На эту мысль следователей навели показания брата отравленного в Эймсбери мужчины, который заявлял, что отравленное вещество залили во флакон из-под духов.

Британская полиция полагает, что отравить экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могла женщина. Эта же подозреваемая может быть причастна к отравлению мужчины и женщины в Эймсбери. Следователи рассмотрели показания брата пострадавшего мужчины, когда он заявлял о том, что отравляющее вещество "Новичок" залили во флакон из-под духов.

Кроме того, полиция пришла к выводу, что нападение могла организовать преступная группа, состоящая из шести человек, а эта женщина была их "предводителем". Данная версия будет еще изучаться, так как во флаконе раньше могли быть вовсе не женские духи, а мужской одеколон. Пока следователи считают такую версию основной и разыскивают предполагаемую подозреваемую.