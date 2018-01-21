Из-за жары водитель автобуса умер за рулем в Ленинградской области

45-летний мужчина выполнял рейс в городе Тихвин по маршруту номер три. Он почувствовал сильное недомогание, когда подъезжал к конечной остановке.

Средства массовой информации по Ленинградской области сообщают о случае, в ходе которого в городе Тихвин водитель автобуса умер за рулем. Согласно данным, которые они предоставляют, инцидент был зафиксирован 16 июля. Мужчина был на смене и отвозил пассажиров к конечной остановке. Внезапно ему стало плохо. Это произошло примерно в восемь часов вечера.

Представители СМИ решили найти подтверждение случаю и позвонили на имя директора компании-перевозчика Владимира Автухова. Тем не менее, когда он понял, по какому поводу ему звонят, он сказал, что не понимает, о чем идет речь и прекратил разговор, повесив трубку.