Уехала продавать машину: в Магнитогорске убили участницу конкурса красоты

16 июля 29-летняя Ксения Мецгер, которая приехала в Магнитогорск продавать свое авто, отправилась показывать машину потенциальному покупателю. Ее труп нашли 17 июля в селе Янгелька Кизильского района.

Ксения Мецгер участвовала в конкурсе красоты. В 2016 году она представила Челябинск в финальном этапе российского отбора для международного конкурса среди замужних девушек. Мецгер выступала на «Mrs World Russia». После этого она проживала в США со своим мужем и ребенком. Не так давно она приехала в Магнитогорск к своим родителям. Там она решила продать свое авто Skoda Octavia. По телефону женщина нашла покупателя, который захотел посмотреть машину и назначил встречу в автосервисе города.

Мецгер уехала показывать авто, домой она не вернулась. Потенциальный покупатель рассказал, что он решил покупать машину и сразу расплатился с владелицей. Потом, утверждает он, она уехала домой. Автомобиль нашли в боксе у владельца автосервиса, который и хотел купить данное транспортное средство.

Участницу конкурса красоты нашли мертвой. По предварительной версии, потенциальный покупатель не захотел платить за машину денег, поэтому ударил женщину чем-то тяжелым по голове. После этого, предполагает полиция, мужчина вывез ее тело за город и там попытался его спрятать. Сейчас он уже задержан и дает признательные показания.