В Солнечногорске загорелся торговый центр "Пассаж"

В городе Солнечногорск в Московской области загорелось здание торгового центра. Известно, что ни один человек не пострадал. Также были опубликованы последние данные МЧС о результатах проверки, в ходе которых были получены шокирующие данные.

Сегодня, 17 июля, стало известно о том, в Московской области в городе Солнечногорск загорелось здание торгового центра «Солнечногорский Пассаж». Видео, на котором запечатлено это происшествие, было выложено в одной из социальных сетей общественным деятелем Евгением Лашкевичем. По комментариям Лашкевича, на сегодняшний день был запланирован снос этого здания, но спустя около часа торговый центр загорелся. По предварительной версии, это случилось по инициативе его владельца.

На данный момент известно, что пожар вовремя был потушен. Пострадавших и погибших не оказалось, поскольку пожар успел охватить второй этаж в то время, как все 80 человек, находившиеся в здании торгового центра, были эвакуированы.

Интересно, что сегодня было опубликовано сообщение главы департамента надзорной деятельности и профилактикой работы МЧС России Рината Еникеева, который сообщил о предварительном результате проверок общественных зданий службой МЧС. Выяснилось, что на каждом втором объекте с массовым пребыванием людей были найдены серьезные нарушения.