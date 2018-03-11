Оренбуржец пытался избавиться от надоедливой соседки с помощью артиллерийского снаряда

Жителю Оренбурга уже вынесли приговор, в соответствии с которым наказание за совершенное деяния составило 9 лет.

Часто приходится быть свидетелем или даже участником скандалов с соседями. Иногда они кажутся просто невыносимыми. Вот и мужчине из Оренбурга жилось несладко. По соседству с ним обитала скандальная женщина, от которой ему покоя не было. Он решил проблему кардинально и пытался свести счеты с соседкой путем убийства, заложив в дымоход артиллерийский снаряд. К счастью, женщина вовремя обнаружила опасность и успела избежать трагических последствий.

Сообщается, что вместе с потерпевшей могла пострадать дочь, которая проживает вместе с ней. По словам специалистов, если бы снаряд сработал, осколки от него задели людей находящихся в радиусе 25-30 метров от места взрыва.

Против злоумышленника было возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения оружия и покушения на убийство, совершенного общеопасным способом. Он вину признал и даже извинился перед соседкой.

Дело рассматривалось в Оренбургском районном суде. Однако приговор еще не вступил в силу. Защитником осужденного подана апелляционная жалоба.

Ранее сообщалось, что 23-летниц житель Оренбурга чуть не погиб при рассмотрении гранаты. Парень нашел боеприпас на улице. Принес домой и захотел взглянуть поближе. Когда оренбуржец принялся ее разбирать, в первую очередь, он вытащил чеку. Раздался мощный взрыв. Парню оторвало правую руку, он едва не погиб.