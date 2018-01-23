"Власти не реагируют": В Петербурге уже несколько дней затоплен переход около ж/д станции "Удельная"

Жители Петербурга отмечают, что подземный переход затоплен уже несколько дней, а администрация пока никак не отреагировала на ситуацию. Местные жители взывают о помощи, так как из-за затопления есть уже первые пострадавшие.

Как стало известно, в Санкт-Петербурге уже несколько дней затоплен подземный переход около ж/д станции "Удельная". Долгое время людям приходилось перебегать лужи и пытаться не замочить ноги, однако во вторник, 17 июля, уровень воды поднялся довольно высоко, потому местным жителям пришлось самим найти деревянные ящики и уже по ним перепрыгивать лужи.

В связи с происшествием уже есть первые пострадавшие. Так, пожилая женщина, перепрыгивая через лужи, подскользнулась и разбила себе нос. По словам местных жителей, на другую сторону перехода можно перебраться только в том случае, если использовать своеобразный "мост", намочить ноги или взобраться по перилам.

Местные власти никак не реагируют на происходящее, однако местные жители уже в который раз просят их разобраться в ситуации, чтобы люди могли спокойно передвигаться и не травмироваться при этом.