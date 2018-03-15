Под Оренбургом произошло жуткое ДТП, в котором есть погибший и пострадавшие

В Оренбургской области произошло столкновение микроавтобуса и "легковушки". Пострадало двенадцать человек, включая одного ребенка, и еще один погиб. ДТП произошло на 208-м километре трассы Бугульма Уральск.

Сегодня, 17 июля, стало известно о том, что в Оренбургской области на двести восьмом километре трассы Бугульма Уральск в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля ВАЗ произошло ДТП.

Как сообщается, на данный момент пострадало двенадцать человек и еще один погиб, который оказался водителем микроавтобуса. Среди пострадавших есть один маленький ребенок. Всех пострадавших в срочном порядке госпитализировали на каретах скорой помощи.

Известно, что трое человек находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней степени. Пятеро находятся на осмотре врачей.

Во время аварии в микроавтобусе было четырнадцать человек, среди них двое детей. Что касается личностей пострадавших и погибшего, они пока остаются неизвестными.

Официальные представители службы ГИББД пока что не комментируют произошедшую аварию, обстоятельства и причины случившегося также остаются неизвестными.

Напомним, что сегодня на юге города Москва произошло еще одно ДТП с участием автобуса, в ходе которого пострадали пассажиры. Известно, что автобус въехал в столб.