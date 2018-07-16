В МВД опровергли «изнасилование» бразильской болельщицы ЧМ-2018

Гражданка Бразилии, которая не так давно заявила, что ее изнасиловали после финального матча мундиале, забрала свое заявление из полиции.

На сайте МВД появилась информация по резонансной новости, которая недавно стала известно. Сообщалось, что бразильянка-болельщица стала жертвой изнасилования. Якобы, на нее напали возле столичного стадиона «Лужники». Сотрудники МВД инициировали проверки по заявлению гражданки Бразилии. Для этого они изучили записи с камер видеонаблюдения, которые фиксировали события того дня.

Оказалось, что болельщицу никто не насиловал. По крайне мере, на камерах нападения и акта насильственного принуждения к сексу не было. В МВД отмечают, что весь период своего пребывания в «Лужниках» бразильянка находилась в зоне, которые снимаются на камеры.

В итоге, «изнасилованная» болельщица ЧМ снова пришла в полицию. Теперь она не стала заявлять, что стала жертвой насилия. Вместо этого болельщица подала заявление, в котором просит следователей прекратить проверки.