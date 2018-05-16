В сеть слили отчетливое реальное видео посадки НЛО на землю‍

Уфологи опубликовали видео, которое им предоставил один мужчина. Он ехал по городу на своем автомобиле, как увидел на небе довольно большой корабль пришельцев, в конце оказавшийся на земле.

Ученые из Великобритании, специализация которых искать следы присутствия внеземных существ на планете Земля, слили в сеть отчетливое реальное видео посадки НЛО на землю‍. На нем запечатлено, как неопознанный летающий объект парит в воздухе, то отдаляясь, то приземляясь. Когда автор видео его заметил, то решил последовать за ним, и взамен получил уникальные кадры. Точно не известно, в каком из британских городов они были созданы.

Видео вызвало переполох среди тех, кто верит в существование инопланетян. Они согласились, что оно является очередным доказательством их визитов на Землю. Тем не менее, не все стали придерживаться такой версии объяснения данного видео. Некоторые предположили, что на нем запечатлены испытания нового истребителя, о создании которого пока не объявили.