Аспирант случайно выпал из окна МГУ и разбился насмерть

Из окна главного корпуса Московского государственного университета, который находится на Воробьевых горах выпал аспирант. По предварительным данным, трагедия произошла из-за случайности.

27-летний молодой человек погиб в результате роковой случайности. Как сообщает охранник, работающий в университете, парень сидел на подоконнике. В какой-то момент он неудачно дернулся, потерял равновесие, не удержался и рухнул вниз. Молодой человек находился на 15 этаже. Из-за полученных травм он погиб на месте. Аспирант был родом из Ижевска.

Представители высшего учебного заведения комментарии по поводу случившегося пока не дали. Сотрудники правоохранительных органов склоняются к несчастному случаю, но точных официальных комментариев относительно причин трагедии пока не сообщают.

В этом году падение из окна МГУ не первое происшествие, связанное с несчастными случаями открытых окон учебных заведений. Ранее сообщалось, что в апреле девушка выпала из окна четвертого этажа МГИМО. Пострадавшая получила тяжелые травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Девушка умерла в больнице. По версии одного из однокурсников, ее столкнули из окна.