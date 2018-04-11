В Петербурге произошел мощный взрыв

Сообщается, что местом взрыва является цех путей. Источником стала емкость с пропаном. Причины взрыва и объем цистерны пока неизвестны.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и иных экстренных служб. Взрывную волну почувствовали даже стоящие рядом здания. По словам очевидцев, взрыв произошел в 12:30, над местом ЧП поднялись клубы густого дыма. В результате выявлено, что погиб один человек, личность которого в настоящий момент устанавливается. Сейчас на место взрыва продолжают пребывать машины скорой помощи и спецслужб.

Свидетели, оказавшиеся рядом с местом взрыва, сообщают, что стекла в соседних зданиях повыбивало. «После хлопка увидели взрывную волну, показалось, что рвануло в здании, а не на улице. Все сразу дымом заволокло, полетели ошметки», - делятся очевидцы подробностями случившегося. Горожане сообщают, что от испуга даже легли на пол и закрыли голову руками, думая, что последствия взрыва будут сильнее.

Социальные сети моментально стали обсуждать произошедшее и делиться имеющимися сведениями. Один из пользователей уточняет, что рвануло в промышленной зоне бывшего трамвайного парка. Как оказалось, там находится компания, которая занимается заправкой газовых баллонов.