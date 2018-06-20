Житель Ставропольского края взорвал свою жену на кухне после ссоры

Взрыв оказался довольно мощным, женщина получила многочисленные ранения и умерла в больнице. Обиженного супруга арестовали, в отношении него возбужденно уголовное дело.

Как стало известно, 13 июля 50-летний житель Ставропольского края вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, где его ждала рассерженная жена. Между ими возникла ссора, после которой женщина отправилась на кухню, а обиженный муж решил "проучить" супругу при помощи взрывчатки. Так, он пробрался на кухню, где и взорвал взрывчатое вещество.

Взрыв оказался достаточно мощным, осколками женщине ранило тело, голову и конечности. Ее в срочном порядке доставили в больницу, где она и скончалась. В отношении мстительного мужа возбудили уголовное дело, ведется следствие. Следователи выясняют, откуда мужчина взял взрывчатку, а также разбираются в обстоятельствах трагедии.