Российское правительство обязано выплатить участницам Pussy Riot компенсацию в размере 50 тысяч евро

Европейский суд по правам человека присудил властям Российской Федерации выплатить участницам Pussy Riot компенсацию, общей суммой в 50 тысяч евро.

Дело касается протеста 2012 года. 6 лет назад пять участниц панк-группы заявились в Храм Христа Спасителя в яркой одежде и балаклавах, с целью проведения акции под названием «Богородица, Путина прогони!». Верующие сочли это мероприятие оскорбительным, трёх девушек арестовали и вынесли обвинение в хулиганстве.

Двух девушек лишили свободы на 2 года, а одна отделалась условным сроком. Нарушительницы были освобождены по амнистии в 2013.

После освобождения активистки направили жалобу в суд. По их словам, их осудила за самовыражение, а во время ожидания решения суда, подсудимым не предоставили необходимые условия, в частности участницы панк-группы не могли нормально питаться. В жалобу девушки включили, ещё и то, что они не могли общаться с адвокатами один на один. Но больше всего возмущения у преступниц вызвала блокировка видеоролика, которую сняли во время проведения акции.

Суд признал, что содержание женщин не соответствовало нормам, и постановил выплатить двум участницам по 16 тысяч евро, одной компенсировать 5 тысяч евро, и покрыть затраты Pussy Riot, которые составили чуть меньше 12 тысяч.