ФСБ задержала главу СК РФ Александра Дрыманова

Отмечается, что Дрыманова задержали прямо у него дома. В среду, 18 июля, ожидается арест главы Следственного комитета.

Буквально недавно СМИ сообщили о том, что сотрудники ФСБ ворвались в квартиру и арестовали главу СК РФ, генерала Александра Дрыманова, который незадолго до этого подал рапорт об отставке. Примечательно, что Дрыманов оказался в самом центре скандала в связи с расследованием в отношении его экс-заместителя Дениса Никандрова. Его подозревают в том, что он разработал некую коррупционную схему, которая была подстроена для освобождения из СИЗО бандита Андрея Кочуйкова и получил за это 500 тысяч евро.

Сам Никандров был задержан еще в понедельник, 16 июля, он также обвиняет главу СК РФ в причастности к коррупции. Позднее прокурор обвинил и Дрыманова в том, что он также принимал участие в этой схеме. Стоит отметить, что в среду, 18 июля, состоится арест Дрыманова.