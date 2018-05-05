В Москве школьник жестоко избил и изнасиловал девочку на крыше высотки

Десятиклассник проломил своей знакомой череп и сломал нос, девочку госпитализировали. Вместе со школьником она решила подняться на крышу дома на Рязанском проспекте.

Как сообщается, в полицию Москвы обратился мужчина. Он заявил, что в ночь на 8 июля его дочь жестоко избили и изнасиловали. По словам отца девочки, школьница вместе со своим знакомым, который учится в 10-м классе, решила забраться на крышу высотки.

Юноша и девочка залезли на крышу дома, там он внезапно стал ее бить. В итоге, школьник нанес своей знакомой увечья, после чего над ней он еще и надругался. Девочка сильно пострадала, с переломами черепа и носа ее пришлось госпитализировать.

Полиция ведет проверки, предполагаемого насильника пока что не задержали. Информация, которую сообщил в полицию отец пострадавшей девочки, сейчас уточняется следователями. Информацию о происшествии, в котором школьник избил и изнасиловал свою знакомую, СМИ получили от источников из полиции.