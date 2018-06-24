В результате вулканической бомбы пострадали более 20 человек

На Гавайях в результате извержения вулкана более 20 туристов получили серьезные ожоги и иные травмы.

Инцидент произошел во время поездки туристов на прогулочном катере. Путешествия иностранцев по местам извержения вулканов для Гавайев не редкость. Так было и в этот раз. Туристы не успели быстро среагировать на внезапный выброс лавы из кратера, как она уже пробила крышу экскурсионного транспортного средства.

Вулканическая бомба была небольших размеров – с баскетбольный мяч. Тем не менее, она нанесла значительный ущерб катеру и находившимся на нем людям. На борту находились 52 человека, среди которых 49 – туристы, 3 – члены экипажа. Хуже всего пришлось 20-летней девушки: у нее диагностировали перелом бедра. Остальные пассажиры отделались ожогами и царапинами. После пробитой крыши и выявления большого количества пострадавших экипаж принял решение о возвращении в гавань Уэйлоа.

Сейчас проводится расследование случившегося. Сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить, имело ли место нарушение действующего законодательства.

Напомним, вулкан Килауэ пришел в активную стадию еще в мае. За несколько месяцев ближайшим поселениям был нанесен значительный урон. Были повреждены и уничтожены более 700 домов. Некоторые населенные пункты изменились до неузнаваемости.