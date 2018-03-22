«Учиться никогда не поздно»: 77-летний россиянин сдал ЕГЭ

Специалисты в сфере образования и научной деятельности рассказали, что возраст самого старшего «ученика», сдававший государственный экзамен, достиг 77 лет.

Пенсионер попробовал свои силы в профильной математике и физике. Специалисты сомневаются, что мужчина пожилых лет, захочет начать студенческую жизнь, вероятно, ему просто стало интересно проверить себя и тестовую форму экзамена. По нашему мнению, пойти на такой шаг, заслуживает уважения, не каждый пенсионер решится испытать свои знания.

Спустя 15 лет, после выпуска из школы, пройти тестирование решила жительница Хабаровска. Женщина показала свои знания в математике и физике. Стоит отметить, что она получила оценку «отлично» за знания в обоих предметах.

А рекордсменом этого года стал москвич Руслан Салимгареев, который набрал 100 баллов за каждый сданный им экзамен. Молодой умник планирует поступить в один из престижнейших университетов России и освоить профессию в сфере биоинженерии.

Напомним, что у выпускников есть последняя возможность сдать экзамен на дополнительном этапе в период с 4 по 15 сентября.

77% россиян считают, что проведение ЕГЭ способствует развитию однотипного мышления, и убивает в ребёнке личность.