На Урале детей в летнем лагере кормили просроченной сметаной

Прокуратура оштрафовала муниципальное предприятие Туринского района Свердловской области, также штрафное взыскание наложили на шеф-повара. Организации предстоит выплатить 100 000 рублей, а «горе-кулинару» - 10 000 рублей.

Как сообщается, на Урале прокуратура нашла в столовой МУП Туринского городского округа сметану с истекшим сроком годности. Продукт хранился рядом с другой едой, что навело на подозрения. Как пишут СМИ, «Комбинат школьного питания», который обеспечивал едой летний лагерь в школе села Городище, кормил детей просроченной сметаной.

Муниципальное предприятие и шеф-повар, занимающийся готовкой еды для детей школьного летнего лагеря, получили штрафы. Прокуратура возбудила административное производство, просрочку сняли с реализации.

Отравление молочными продуктами с истекшим сроком годности опасно не только для детей, но и для взрослых. В жару бактерии активнее распространяются в сметане, молоке и других подобных продуктах. Во избежание отравлений важно не использовать в готовке просроченные товары и крайне необходимо соблюдать правила хранения молочных продуктов.