Наркоман с ножом удерживал в заложниках женщину несколько часов

Выйдя на улицу вечером, ростовчанка явно не ждала таких приключений. Купив все необходимое в магазине, женщина возвращалась домой.

Внезапно к ней подбежал неизвестный мужчина, набросился на нее с ножом и стал угрожать, что лишит ее жизни. От ужаса горожанка даже выронила пакеты с продуктами.

Свидетели произошедшего тут же пришли на помощь несчастной. Они вызвали полицию и скорую помощь и принялись успокаивать нападавшего. Они пытались уговорить его отпустить женщину, пробовали установить контакт, но было совершенно неясно, чего добивается мужчина своими угрозами. Очевидцы предположили, что он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

На место происшествия сотрудники правоохранительных органов прибыли очень оперативно. Сначала полицейские тоже пытались договориться с дебоширом, но он не поддавался. После этого один из представителей правоохранительных органов выполнил меткий выстрел. Нападавший не устоял от полученного ранения, свалился на землю, и женщина смогла вырваться.

Сейчас мужчина находится в коме в реанимационном отделении БСМП-2. Пуля попала ему в область живота. Сообщается, что злоумышленник только недавно освободился из колонии, где отбывал наказание за убийство.

Напомним, две недели назад в Москве неизвестный взял в заложники покупателей в магазине. Мужчина требовал 300 тысяч рублей. Сообщалось, что он находился на лечении в психоневрологическом диспансере.