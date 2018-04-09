Болельщик ЧМ-2018 из Нигерии задержался и утонул в Ленинградской области

На поиски его тела отправили водолазов, которые подняли его со дна. На берегу также обнаружили личные вещи погибшего: паспорт болельщика чемпионата, несколько мобильных телефонов, а также немного денег.

Сотрудники Главного управления МВД по Ленинградской области сообщают о случае, в ходе которого болельщик ЧМ-2018 из Нигерии задержался после его окончания еще на пару дней и утонул в одном из водоемов поселка Сосново, который находится в Приозерском районе. Согласно данным, которые они предоставляют, погибшему было 19 лет.

О произошедшем в МЧС сообщил мужчина, который стал очевидцем событий. По его словам, он лично видел, как молодой темнокожий парень нырнул в озеро, однако так и не показался на поверхности. Как оказалось, болельщик жил у своего друга в деревне Снегиревка, однако купаться, по всей видимости, пошел без него.