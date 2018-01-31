В Туве из-за массового отравления курицей в больницу попали 50 человек

Именно столько людей отравились в Кызыле, попробовав местную шаурму. Среди отравившихся более 10 детей.

По предварительным данным, к врачам за помощью обратились 53 человека. Все с признаками отравления. Сообщается, что граждане почувствовали себя плохо после того, как решили перекусить шаурмой. У всех пострадавших наблюдается острая кишечная инфекция.

По данному факту проводится доследственная проверка, которая поможет выявить наличие или отсутствие признаков состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ «Производство, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Сотрудники правоохранительных органов работают над установлением всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято решение о необходимости возбуждения уголовного дела.

массовом отравлении сделал заявление глава Тувы Шолбан Кара-оол. Он сообщил, что возраст пострадавших колеблется от 4 до 69 лет. Состояние граждан в настоящее время стабильно.Заведение, где продавали некачественную шаурму, сейчас закрыто. По предварительной информации, мясо, которое входило в состав продукта, было завезено из-за пределов Тувы.

Напомним, в июне в детском лагере отравились 60 детей из-за несоблюдения сотрудниками учреждения санитарных норм.