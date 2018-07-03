Во Владивостоке закроют завод, на который местные жители пожаловались Путину

Мэр Владивостока сделал заявление о закрытие завода, предназначенного для сжигания мусора. На одной из пресс-конференций житель Владивостока сообщил президенту РФ, что в его родном городе уничтожают деревья, занесённую в красную книгу, для застройки лесных участков. Кроме того, в некоторых районах города сложно дышать. Местные жители жалуются на едкий, густой дым, который идёт из мусоросжигательного завода.

Глава правительства пообещал разобраться с неприятной ситуацией. По приказу Путина на территории завода и в окрестных районах были проведены экспертизы. Сегодня мэр города Виталий Веркеенко совместно с губернатором Приморского края приняли решение о прекращение деятельности вредоносного предприятия. Согласно исследованиям у жителей региона ухудшилось состояние здоровья, в частности, местные жители жалуются на легочные болезни. Для завода были закуплены специальные фильтры российского производства. Однако из-за ряда технических причин фильтры не способны очищать воздух в нужной мере. По словам специалистов, завод функционирует более 30 лет. При постройке предприятия преследовали две цели: переработку городского мусора, и обогрев прилежащих к нему районов. Но сейчас завод перерабатывает только 30% мусора, при этом после сжигания, остаются 20% вредных отходов. На решение проблемы по утилизации мусора Веркеенко дал специалистам недельный срок. А что касается отопления, то в районах уже давно существуют альтернативы. Сообщается, что предприятия планируют закрыть до начала учебного года.