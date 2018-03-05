В Курганской области водители нападают на операторов системы видеофиксации дорожных нарушений

Отмечается, что разъяренные водители не только угрожают физической расправой, но и приводят свои угрозы в действие. Примечательно, что на самых проблемных дорожных участках Зауралья используется около 58 передвижных фоторадарных комплексов, которые обслуживают более 140 человек.

Известно, что водители нападают на операторов дорожных камер-радаров, а также ломают комплексы фотовидеофиксации. Сотрудники часто сталкиваются с непониманием и хамством и со стороны участников дорожного движения. На операторов нападают, им угрожают физической расправой, иногда избивают, ломают челюсти и даже стреляют по ним из травматического оружия. Помимо этого, водители наносят вред как личному имуществу операторов, так и государственному имуществу.

Примечательно, что все обращения в полицию не дают никакого эффекта, разбираться с происходящим никто не собирается. Отмечается, что всем фактам вандализма или нападения на сотрудников, будет составлено общее заявление, чтобы правоохранители наконец-то обратили внимание на происходящее и наказали нарушителей.