Дети на органы: в Киеве разоблачили клинику суррогатного бизнес-материнства

Детей брали на усыновление по «группе крови» или по другим признакам «биологической совместимости». Иными словами, новорожденных младенцев от суррогатных матерей вывозили «на органы».

Как стало известно, в Киеве была разоблачена клиника, которая подыскивала иностранных «заказчиков» и предоставляла им суррогатных матерей, вынашивающих детей «на заказ». Об этом 16 июля сообщил глава национальной полиции Украины Сергей Князев. Клиника уже подозревается в торговле младенцами.

Уже установлено, что услугами суррогатного бизнес-материнства воспользовались порядка 1 000 пар из разных стран. За одного ребенка «заказчики» платили клинике порядка 32 000 евро. Суррогатная мать, вынашивающая детей «на заказ», получала примерно 6 000 евро за ребенка. В клиники «работали» порядка 100 украинских женщин, они становились суррогатными матерями для детей, которых, считают в полиции, потом вывозили «на органы».

Клиника подделывала документы, указывая родителями рожденных младенцев иностранцев. После этого «дети на органы» отправлялись за границу уже как иностранные лица. Полиция уже возбудила уголовные дела, речь идет о статье за торговлю людьми и об уклонении от уплаты налогов, проверки продолжаются.